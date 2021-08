Daniel Alves sobre polêmica do não uso de agasalho em pódio do Brasil: "estamos ali para servir"

A delegação brasileira de futebol masculino retornou ao país nesta segunda-feira (9) após conquista do ouro nas Olimpíadas de Tóquio. No desembarque em São Paulo, os atletas evitaram comentar a polêmica sobre o não uso de um agasalho obrigatório durante a cerimônia de premiação.

Em todas as demais modalidades, os competidores que conquistaram um pódio para o Brasil utilizaram a vestimenta prevista no contrato de patrocínio do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Capitão da equipe, o lateral Daniel Alves ressaltou que os jogadores não devem ser responsabilizados.

Legenda: A Seleção Brasileira deveria usar um agasalho fornecido pelo COB, o mesmo utilizado por Pedro Barros, prata no Skate Park Foto: AFP

“São as pessoas que estão acima da gente que têm como responder. Nós estamos ali para servir. Tentamos servir da melhor maneira possível, conseguir o objetivo que a gente tanto sonhava, de colocar o Brasil em primeiro lugar. Essas são as coisas que têm que valorizar. As outras são muito pequenas para a grandeza de uma medalha de ouro”, afirmou.

A atitude foi motivo de repúdio do COB, que deve acionar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) judicialmente. Antes do retorno, Daniel Alves utilizou as redes sociais para defender o elenco e responder às críticas de torcedores e demais atletas.

"Não queremos ser diferentes de ninguém, mas não aceitamos algumas imposições. Favor, quando forem exigir alguma coisa pro seus esportes, respeitar o nosso", escreveu em trecho da publicação.