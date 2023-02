Daniel Alves ligou para esposa para evitar divórcio após prisão

Daniel Alves conversou apenas uma vez com a sua mulher, a modelo espanhola Joana Sanz, desde que foi preso por suposta agressão sexual, em 20 de janeiro, em Barcelona. Em breve telefonema, o jogador brasileiro disse que gostaria de manter o matrimônio e tentou convencer a companheira a não entrar com o pedido de divórcio. As informações são do "Programa de Ana Rosa", do canal Telecinco.

De acordo com a reportagem, Daniel Alves ficou sabendo da intenção de Joana Sanz de se separar por meio de seus advogados. A modelo de 29 anos gostaria de ir à prisão comunicar o atleta, mas o brasileiro declinou do encontrou porque não gostaria da mulher no local.

Joana não estaria focada, no entanto, em tomar decisões sobre o seu futuro após o vendaval que tomou conta de sua vida, com a morte da mãe e prisão do marido. Ela teria sido aconselhada por pessoas próximas a não fazer mais declarações públicas nas redes sociais, mas apagou fotos com Daniel Alves das contas oficiais.

Negou a separação

Nas redes sociais, na última terça (31), Joana Sanz usou o Instagram para negar as informações de que teria entrado com um pedido de divórcio de Daniel Alves. "Está claro que se não há notícia, inventam", escreveu ela ao lado de uma foto com uma reportagem.

A modelo gravou um vídeo em agradecimento ao apoio durante a "tempestade em sua vida", na última semana. Além da prisão do marido, Joana está de luto pelo falecimento da mãe, que morreu há cerca de um mês.

O casal começou a namorar em 2015. Eles se casaram dois anos depois em Ibiza, na Espanha. Torcedora do Real Madrid, a modelo é conhecida por acompanhar os jogos do marido no estádio, inclusive do arquirrival Barcelona.

Legenda: Post de Joana Sanz nas redes sociais Foto: Reprodução