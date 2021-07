Daniel Alves e Richarlison passam por trote da seleção nas Olimpíadas de Tóquio; veja vídeo

Apesar de ser capitão e jogador mais velho da seleção olímpica de futebol, o lateral-direito Daniel Alves, 38 anos, não escapou do trote dos companheiros de time nas Olimpíadas do Japão. O vídeo do "batismo" foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (23).

O capitão passou pela cerimônia ao lado de outros veteranos da equipe, como o goleiro Santos, o zagueiro Diego Carlos. O atacante Richarlison, camisa 10 da equipe, também enfrentou o trote — essa foi a primeira convocação dele para a equipe sub-23.

No trote, os dois se apresentaram, dizendo nomes e locais de nascimento, e se abriram a uma sessão de perguntas dos colegas.

Em meio à descontração, Daniel Alves discorreu sobre a emoção de disputar os Jogos Olímpicos e entoou a música "A Amizade, do grupo Fundo de Quintal.

Embora as imagens tenham sido publicadas nesta sexta, a confraternização se deu na última terça-feira, antes da estreia nas Olimpíadas, quando o Brasil bateu a Alemanha por 4 a 2.

A seleção volta a campo no próximo domingo (25), contra a Costa do Marfim, às 5h30 do horário de Brasília. Na quarta (28), o time joga contra a Arábia Saudita, às 5h.