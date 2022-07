Daniel Alves diz que jogaria pelo Athletico se voltasse para o Brasil

Livre no mercado, Daniel Alves ainda não definiu o seu futuro. Aos 39 anos, o lateral-direito sabe que precisa estar atuando para continuar tendo chances com Tite e garantir uma vaga na Copa do Mundo do Catar, que deve ser o último Mundial da carreira. Ao jornal britânico Guardian, destacou que, se voltar ao Brasil, será no Athletico-PR.

"Estou desempregado, mas coisas interessantes surgiram. Estou estudando os lugares, vendo quais têm bons níveis de competitividade. Quero ir para um lugar onde possa vencer. Eu não descarto nada, mas se eu voltar para o Brasil, será para o Athletico-PR", revelou.

A última equipe foi o Barcelona, da Espanha. Na temporada 2021-2022, participou de 17 jogos, com um gol e quatro assistências. Considerado ídolo do clube, acreditava que poderia renovar o contrato, mas não foi procurado.

“Desde que cheguei, deixei bem claro que não era mais um garoto de 20 anos e que queria que as coisas fossem feitas na minha frente, sem esconder nada. Mas este clube pecou nos últimos anos porque não se importa com as pessoas que fizeram história. Como torcedor, gostaria que o Barcelona fizesse as coisas de maneira diferente”, afirmou.

O jogador busca um novo clube para se manter ativo e seguir o sonho de disputar a próxima Copa, em novembro. Hoje, o Athletico-PR é comandado por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que o comandou na Seleção Brasileira, e ainda contratou o volante Fernandinho, que estava livre após deixar o Manchester City, da Inglaterra.

