Curry e Wiggins comandam vitória dos Warriors em cima dos Rockets na NBA

Stephen Curry e Andrew Wiggins comandam mais uma vitória do Golden State Warriors em nova rodada da NBA, neste sábado (3), no Chase Center, em São Francisco. Os atuais campeões superaram o Houston Rockets por 120 a 101, com impressionantes 25 cestas de três pontos.

O canadense Wiggins foi o cestinha da décima vitória seguida dos Warriors em casa, ao anotar 36 pontos, 17 deles somente no terceiro quarto. Curry fez 30 e fechou a noite com double-double após distribuir 10 assistências. Ambos foram iguais nas bolas de três, com oito acertos cada. Wiggins, porém, chutou apenas 10 da distância, contra 17 do companheiro.

A marca de 25 bolas de três na temporada supera, curiosamente, os 24 acertos no jogo na casa dos Rockets, há duas semanas (vitória por 127 a 120). Jordan Poole, com cinco, Moses Moody, três, e Draymond Green, uma, completaram os tiros do perímetro para deixar os Warriors com 13 vitórias e 11 derrotas, no sétimo lugar da Conferência Oeste.

O Golden State começou o jogo com tudo e rapidamente abriu vantagem sobre o jovem time de Houston. Com cesta de três de Curry no fim do segundo quarto, os Warriors foram ao vestiário com 68 a 52 - chegaram a abrir 48 a 25 na partida.

Os Warriors cometeram muitos erros no terceiro período e foram "salvos" pela pontaria certeira de Wiggins, que fez seis cestas, cinco delas de três, além de dar uma assistência, para manter a equipe com boa vantagem de 94 a 80. O canadense liderava a equipe 34 pontos. Curry e Poole, com cinco bolas do perímetro e 21 pontos cada, vinham a seguir.

Depois de abrirem 23 pontos no jogo, os Warriors viram os Rockets reagirem e baixarem a diferença para somente quatro no último período, com 100 a 96 restando sete minutos. O técnico Steve Kerr teve de recorrer a Wiggins e Curry, que já descansavam, para evitar uma trágica virada.

Duas cestas de três seguidas (Curry e Moody) e a situação voltou a ser confortável com 10 pontos na frente. Os Rockets começaram a errar em demasia e acabaram sofrendo o 17° revés em 23 partidas com 120 a 101. Estão em 14º no Oeste.

REDENÇÃO DOS BUCKS

O Milwaukee Bucks não precisou de seus titulares para se redimir de derrota diante do Los Angeles Lakers, na sexta-feira, por quatro pontos, definida no fim.

Neste sábado, mesmo com todos os titulares poupados, vitória sobre o New Orleans Pelicans, por 105 a 96, na Spectrum Center, na Carolina do Norte.

O ala Bobby Portis foi o cestinha dos visitantes, com 20 pontos. Jordan Nwora colaborou com outros 17 para manter a equipe na segunda posição da Conferência Leste, agora com 16 vitórias e somente seis derrotas. Os Pelicans estão em terceiro Oeste, com 14 vitórias e oito derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

New York Knicks 100 x 121 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 96 x 123 Sacramento Kings

Charlotte Hornets 96 x 105 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 121 x 108 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 128 x 135 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 120 x 101 Houston Rockets

Utah Jazz 111 x 116 Portland Trailblazers

Acompanhe os jogos deste domingo:

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Detroit Pistons x Memphis Grizzlies

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Washington Wizards x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Chicago Bulls

Portland Trailblazers x Indiana Pacers

