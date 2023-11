Cunhado nega aposentadoria de Chris Bumstead, o Cbum; entenda boatos

O cunhado do fisiculturista canadense Chris Bumstead, Iain Valliere, negou que o atleta irá se aposentar. A declaração foi dada após uma conta falsa publicar que o atual Mr.Olympia iria se afastar do pódio para se dedicar a sua família, agora que esposa dele engravidou.

Conforme Iain, houve um roubo de identidade para espalhar a informação falsa. “Lol, ele é literalmente meu cunhado e disse a si mesmo que não postou isso, esse não é o Twitter dele”, declarou.

No ano passado, algo semelhante também aconteceu com outro perfil falso, que anunciou aposentadoria de Cbum. Como desta vez, o fisiculturista negou. “Não se preocupem, pessoal. Eu não estou me aposentando. Eu amo o que faço.”

Neste mês, o canadense Chris Bumstead, o “Cbum” venceu o Mr. Olympia 2023.

O jurado afirmou que embora Cbum tenha vencido as últimas cinco edições do Mr. Olympia, o brasileiro Dino — que ficou em segundo lugar na competição — está cada vez mais próximo do grande nome do fisiculturismo mundial. “Chris Bumstead ainda está no topo do jogo, mas Ramon Dino está chegando”, destacou.