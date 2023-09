Cumbuco recebe mais uma edição do Kiteparade no dia 24 de setembro; veja detalhes

Visando o terceiro recorde mundial do Guinness World Record, o Kite for the Ocean, iniciativa do movimento Winds For Future, promove, no dia 24 de setembro, a Kiteparade 2023, maior desfile de kitesurf do mundo.

Conhecido como o céu mais colorido do mundo, o grande velejo acontece na meca do kitesurf mundial no último dos 30 dias de contagem oficial para o recorde, que já atingiu mais de 44 mil quilômetros velejados por kitesurfistas do mundo inteiro, totalizando uma volta na terra.

Foto: Liliana Santoro

Com a primeira meta batida, o Kite for the Ocean lançou uma segunda meta para ser atingida durante a Kiteparade 2023, dar duas voltas na terra.

"O poder do coletivo por propósitos verdadeiros é absolutamente incrível! Estamos muito felizes por termos chegado aos 44 mil km com uma semana de antecedência e, com isso, já ter garantido a retirada de 44 toneladas de lixo do Oceano. Agora nós queremos o dobro, queremos duas voltas ao mundo, para dobrar a meta de retirada de lixo.", comemorou Mariana Zonari, co-fundadora do Winds for Future.

Para a segunda meta, a iniciativa pretende dobrar também a quantidade de lixos que serão retirados do Oceano e ambientes costeiros. Se o número de quilômetros velejados chegar a 88 mil, serão recolhidos também 88 toneladas de lixo do meio ambiente. "É uma meta tudo ou nada. Já temos as 44 toneladas que serão retiradas asseguradas, mas se atingirmos os 88 mil km, dobramos as toneladas, se não, manteremos as 44 que já garantimos. Nós queremos dobrar, mas precisamos que todos entrem na água em prol do Oceano", explicou Mariana.



Programação

A largada para a Kiteparade inicia às 11h do dia 24 de setembro, na Vila do Mar, na Barra do Ceará, em Fortaleza. Os primeiros velejadores serão os campeões mundiais e cearenses Carlos Mário Bebê e Estefânia Rosa, que irão conduzir os participantes pela água por nove kitepoints diferentes, entre a Barra do Ceará e a Praia do Cumbuco. A expectativa é que todos cheguem ao Cumbuco e formem o céu mais colorido do mundo entre as 12h e 15h.

O anúncio oficial por parte do Guinness World Record para a quebra do recorde mundial será realizado às 18h, na praça da vila do Cumbuco. Durante todo o percurso, haverá barcos, jet skis e velejadores experientes, garantindo a segurança de todos os atletas.

Legenda: A largada para a Kiteparade será na Vila do Mar, na Barra do Ceará, em Fortaleza Foto: Liliana Santoro



Inscrições

Para participar do movimento global e quebrar mais um recorde mundial, basta entrar no site www.kitefortheocean.com e fazer a inscrição, que pode ser totalmente gratuita, ou paga, em que o participante receberá um kit com lycra oficial, pulseira, copo eco, certificado Guinness World Records, bolsa estanque, capa de celular à prova d`água, e ainda um voucher para uma t-shirt na Maresia. As inscrições e o velejo de kitesurf podem ser feitos em qualquer lugar do mundo para contabilizar quilômetros em troca de quilos de lixo retirados do Oceano, praias e estuários.

“O registro dos kms percorridos pelos kitesurfistas será feito a partir do Strava, a maior plataforma de esportes do mundo, com mais de 100 milhões de usuários”, conforme explica Mariana Zonari. “Abrimos um clube no Strava e todos os atletas participantes do clube que velejarem e lançarem os seus percursos, inserindo os registros de GPS, são automaticamente contabilizados para o Guinness World Records”.



Recorde anterior e placa no Cumbuco



O movimento Winds For Future já detém o recorde mundial de maior desfile de kitesurf, com kitesurfistas velejando ao mesmo tempo, no mesmo local. Em 2019, 596 pipas estiveram colorindo o mar da Praia do Cumbuco. Já em 2022, atual Guinness World Records, 884 pessoas, de 6 a 83 anos, de 34 nacionalidades diferentes, desfilaram também na Praia do Cumbuco, estabelecendo o recorde.

Para o recorde de 2022, foi inaugurada uma placa de quase três metros de altura na praça da vila do Cumbuco, eternizando o nome de todos que estiveram presentes e participaram do momento.