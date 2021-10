Cuiabá x Sport: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Um dos últimos jogos da 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Cuiabá e Sport se enfrentam na noite desta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Mato Grosso.

Para o Cuiabá, será mais uma oportunidade para voltar a vencer na competição. Nos últimos cinco jogos, perdeu um e empatou quatro. Atualmente, ocupa a 12 posição na tabela de classificação, com 31 pontos.

Já o Sport amarga a zona do rebaixamento do Brasileirão, com apenas 26 pontos em 25 partidas disputadas. A equipe pernambucana, no entanto, vem de uma sequência de três vitórias e espera consolidar a boa fase com mais um resultado positivo fora de casa.

Onde assistir

A transmissão da partida será do SporTV e do Premiere.

Palpites para Cuiabá x Sport

Prováveis escalações

Cuiabá

Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur, Auremir; Pepê, Camilo, Clayson; Jenison e Max. Técnico: Jorginho.

Sport

Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Marcão Silva, José Welison; Luciano Juba, Hernanes; Tréllez e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

Cuiabá x Sport

Onde: Arena Pantanal, em Mato Grosso

Data: 14/10, às 19h

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza

VAR: Helton Nunes