Cuiabá x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Palmeiras, atual campeão da Taça Libertadores da América, entra em campo nesta terça-feira (30), às 22h (horário de Brasília), contra o Cuiabá-MT, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Patanal, em Cuiabá (MT).

Visando a preparação para o Mundial de Clubes, a diretoria alviverde adiantou as férias do elenco. Desta forma, o Palmeiras utilizará, até o final do campeonato, apenas alguns atletas titulares. O clube paulista será dirigido pelo auxiliar João Martins.

O Cuiabá, por sua vez, busca se reabilitar na competição, além de se distanciar da zona de rebaixamento. Uma vitória diante do atual campeão da América assegura a participação do Dourado na próxima edição da Série A do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Cuiabá x Palmeiras

A partida será transmitida ao vivo no Premiere.

Prováveis escalações

Cuiabá

Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê e Rafael Gava; Max, Clayson e Jenison. Técnico: Jorginho.

Palmeiras

Vinícius Silvestre, Garcia, Kuscevic, Renan e Victor Luis; Gabriel Menino, Matheus Fernandes e Fabinho; Gabriel Veron, Wesley e Gabriel Silva. Técnico: João Martins.

Ficha técnica

Cuiabá x Palmeiras - 36ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 30/11/2021 (terça-feira)

Horário: 22h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Transmissão: Premiere