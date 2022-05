Cuiabá x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Internacional e Cuiabá se enfrentam neste sábado (21), na Arena Pantanal, em Mato Grosso. O jogo é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e terá início às 21h (de Brasília).

Os donos da casa buscam se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Para o duelo, a equipe terá o retorno do centroavante André. No entanto, não vai contar com Jonathan Cafú. O Cuiabá é 14º com sete pontos.

O Internacional vem motivado após vencer o Independiente, na Sul-Americana. O time deve preservar atletas para a competição. Assim, Mano Menezes deve dar oportunidade para outros aletas, como Heitor e Moisés. A equipe gaúcha está em 11º com nove pontos.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Daniel; Heitor, Vitão, Mercado e Moisés; Dourado, Edenilson (Liziero), Carlos de Pena e Alan Patrick; Pedro Henrique e David (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Marcão Silva, Pepê e Valdivia (Rodriguinho); Alesson, Felipe Marques e Jenison (André Felipe) Técnico: Luiz Fernando Iubel.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Internacional

Data e hora: 21/05, 21h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)