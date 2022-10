Cuiabá x Goiás: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cuiabá e Goiás entram em campo neste domingo (23), às 18h de Brasília, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), para disputar a 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2022.

O Cuiabá, mandante nesta partida, ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, somando 31 pontos em 32 jogos disputados. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o Ceará, na Arena Castelão. Já o Goiás está na 14ª colocação da Série A, com 38 pontos conquistados em 31 jogos. A equipe vem de derrota para o Internacional por 4 a 2 na 31ª rodada do Brasileirão.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cuiabá: João Carlos; Marllon, Joaquim e Paulão; Daniel Guedes, Rafael Gava, Denilson e André Luís (Sidcley); Gabriel Pirani, Rodriguinho e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano (Lucas Halter), Reynaldo e Hugo; Auremir, Matheus Sales (Caio Vinícius ou Fellipe Bastos) e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura.

CUIABÁ X GOIÁS | FICHA TÉCNICA

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 23/10/2022 (domingo)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)