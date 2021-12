Cuiabá x Fortaleza: veja escalações, onde assistir, horário e palpite

A conquista inédita da vaga para a fase de grupos da Libertadores já foi alcançada, mas se engana quem pensa que o Fortaleza já está satisfeito. O Tricolor pretende seguir fazendo história no Brasileirão e, para isso, tem mais um desafio, às 20 horas desta segunda-feira (6), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Na 5º colocação, com 55 pontos, o Leão do Pici tenta retornar ao G-4 da competição, o que acontecerá em caso de vitória, já que ultrapassará o Corinthians (que tem 57 pontos).

Embora já tenha garantido a melhor campanha de um time cearense na história da Série A, o Tricolor pode assegurar, também, o melhor desempenho de um time nordestino no campeonato.

Sem falar que, quanto melhor colocado, mais dinheiro no bolso. A diferença de uma posição para outra é de um valor considerável, já que o 4º colocado embolsa R$ 28 milhões, o 5º recebe R$ 26,4 milhões e o 6º fica com R$ 24,7 milhões.

Escalação

Legenda: Marcelo Benevenuto é um dos principais destaques do Fortaleza em 2021 Foto: Fabiane de Paula

O técnico Juan Pablo Vojvoda conta com um importante retorno para a partida. O zagueiro Marcelo Benevenuto, que cumpriu suspensão automática contra o Juventude, fica novamente à disposição e será titular, assumindo a vaga que foi ocupada por Matheus Jussa.

Por outro lado, o meia Lucas Crispim sequer viajou com a delegação e está fora da partida. Com isso, Bruno Melo deverá ser o titular na ala esquerda.

Por conta do fim de temporada e de desgaste de alguns jogadores, é possível que o treinador argentino faça muitas mudanças e opte por dar rodagem ao elenco, poupando alguns atletas que já estão no limite físico.

Cuiabá pressionado

Ao contrário do Fortaleza, o Cuiabá entra para o duelo bastante pressionado. Com os resultados do fim de semana, o Dourado entrou na zona de rebaixamento e é atualmente o 17º colocado, com 43 pontos. Precisa do resultado positivo para sair do Z-4 e chegar na última rodada dependendo apenas de si para escapar da degola.

O técnico Jorginho não poderá contar com dois jogadores importantes, o lateral-direito João Lucas e o atacante Clayson, que estão suspensos.

Por outro lado, o experiente zagueiro Alan Empereur está novamente disponível para formar dupla com Paulão, ex-Fortaleza.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 37ª rodada

Data: 6 de dezembro de 2021

Hora: 20 horas

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Escalações

Cuiabá

Walter; Lucas Ramon, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Pepê e Rafael Gava; Felipe Marques, Max e Jenison. Técnico: Jorginho

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas e Bruno Melo; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda