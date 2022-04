Cuiabá x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cuiabá e Fluminense se enfrentam neste sábado (16) em jogo da segunda rodada do Brasileirão. A partida será às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal, na capital mato-grossense.

O Cuiabá busca se manter 100% no Brasileirão. A equipe venceu o Fortaleza por 1 a 0 na estreia. No entanto, o time sofreu derrota para o Racing na Sul-Americana e quer recuperar o ânimo no jogo diante do time carioca.

O Fluminense vem de empate de 0 a 0 com o Santos. A equipe está pressionada também por causa da derrota para o Junior Barranquilla. Felipe Melo segue em recuperação e desfalca a equipe.

ONDE ASSISTIR

Premiere e SporTV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CUIABÁ: Walter, João Lucas, Marllon, Alan Empereur, Igor, Éverton, Pepê, Rafael Gava, André Luis, André e Rodriguinho. Técnico: Pintado.

FLUMINENSE: Fábio, Nino, Manoel, David Braz, Cris, Yago, André, Calegari, Ganso, Arias e Cano. Técnico: Abel Braga.

FICHA TÉCNICA:

Cuiabá x Fluminense

Data e hora: 16/04, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

