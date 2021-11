Cuiabá x Chapecoense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Cuiabá entra em campo nesta quinta-feira (04), às 21h (horário de Brasília), contra a Chapecoense, em duelo adiantado da 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Pantanal, em Mato Grosso.

Com 38 pontos, ocupando a 10ª colocação, a equipe de Jorginho busca se aproximar do G6 do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Dourado chega aos 41 pontos e assumiria a 8ª posição. Na última rodada, venceu o RB Bragantino, em casa, por 1 a 0.

Em contrapartida, a Chapecoense vive uma fase catastrófica. Na lanterna da Série A, com apenas 13 pontos, a equipe está a 20 pontos do Bahia, equipe que abre o Z4. Desta forma, vencer o Cuiabá é fundamental para buscar uma recuperação na competição.

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere.

Prováveis escalações

Cuiabá

Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Yuri Lima, Pepê e Camilo; Max, Clayson e Jenison. Técnico: Jorginho.

Chapecoense

Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joilson e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner; Mike, Kaio Nunes e Anselmo Ramon. Técnico: Felipe Endres.

Ficha técnica

Cuiabá x Chapecoense - 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 04/11/2021 (quinta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)

Transmissão: Premiere