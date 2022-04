Cuiabá x Atlético-GO: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Cuiabá encara o Atlético-GO em partida da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo será neste sábado (30), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. O Dourado é o 4º na tabela com 6 pontos, enquanto o Dragão é o 17º com 2.

ONDE ASSISTIR

O Premiere transmite a partida.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cuiabá

Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão, Pepê e Valdivia; Everton, Felipe Marques e André. Técnico: Pintado

Atlético-GO

Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Arthur Henrique; Baralhas, Edson Fernando e Jorginho; Shaylon (Léo Pereira), Churín e Wellington Rato. Técnico: Umberto Louzer

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Atlético-GO

Data e hora: 30/04, às 19 horas

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá