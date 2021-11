Cuiabá vence o Bragantino; resultado é ruim para Ceará e bom para Fortaleza

O Cuiabá deu importante passo rumo à manutenção na Série A ao vencer o Bragantino com gol de Rafael Gava nos acréscimos do jogo, disputado na Arena Pantanal, em Cuiabá, na noite desta segunda-feira (1).

Com o resultado, o Dourado foi a 38 pontos e ultrapassou o Ceará na tabela de classificação. O Vovô tem 36 pontos.

As duas equipes se enfrentam no próximo domingo, às 20h30, na Arena Castelão.

Veja o gol do jogo

Já o Bragantino se manteve na 4ª colocação e não abriu distância para o Fortaleza (5º).

A diferença entre as duas equipes é de apenas 1 ponto, com o time paulista com 49 e o Tricolor do Pici com 48 pontos.

O Bragantino enfrenta o Athletico-PR, em casa, no dia 07/11, às 16h. Já o Leão, pega o Corinthians, dia 06/11, às 17h.

Veja a classificação da Série A