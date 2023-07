Cuiabá terá dois desfalques para jogo contra Fortaleza; Veja quem são

Cuiabá e Fortaleza se enfrentam nesta domingo, (16), às 16h, na Arena Castelão, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Para o jogo contra o Leão, o Cuiabá terá dois desfalques. Ronald e Mateusinho não vão para o jogo.

O meio-campista Ronald está fora da partida de logo mais. Além de está suspenso, o jogador pertence ao Fortaleza e não poderia atuar diante do Tricolor. Mateusinho também não vai estar em campo pois está suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em decorrência da Operação Penalidade Máxima.

Na tabela do Brasileirão Série A, o Cuiabá ocupa a 14ª posição, com 16 pontos, somando quatro empates, quatro vitórias e seis derrotas. Por outro lado, o Fortaleza está em 7º lugar, com 23 pontos, sendo seis vitórias, cinco empates e três derrotas.