Cuca elogia e diz que vai votar em Vojvoda para 'melhor técnico' da Série A

Em coletiva depois do empate sem gols com o Fortaleza, pela 33ª rodada, o treinador do Atlético-MG, Cuca, rasgou elogios ao trabalho de Vojvoda. O comandante do time mineiro destacou que irá votar no argentino para "melhor treinador" da Série A, deste ano.

Ao final da partida, Cuca ponderou o trabalho como um todo feito pelo Fortaleza. O principal destaque na opinião dele para o sucesso do adversário é a continuidade da filosofia de Juan Pablo Vojvoda, no Pici.

Cuca Treinador do Atlético-MG "Eu, quando vier a votação para treinador (Série A), já tenho o meu voto, que é do Vojvoda, por tudo o que ele fez, com a condição dele que não é a mesma de muitas equipes. O trabalho que ele está fazendo é maravilhoso. E lógico que não só ele, cabe a diretoria, o presidente", assegura Cuca.

Ainda na mesma resposta, o comandante do Galo chamou atenção para o mosaico levantado pela torcida tricolor, que fez alusão a Alcides Santos, um dos fundadores do clube, e Marcelo Paz, atual mandatário tricolor. De acordo com Cuca, isso se deve ao bom trabalho feito pela direção do Leão.

"A gente viu faixa levantando de presidente e, geralmente, os presidentes são os mais cobrados e quando vê sendo elogiado assim é legal, a gente tem que aplaudir mesmo isso aí", analisa Cuca.

Legenda: A torcida do Fortaleza levantou mosaico em alusão aos 104 anos de fundação do clube Foto: Kid Junior / SVM

SITUAÇÃO NA TABELA

Com o empate em 0 a 0 entre as equipes na Arena Castelão, o alvinegro mineiro permaneceu na 7ª colocação com 48 pontos, ainda na lista dos que vão para a pré-Libertadores. Já o Fortaleza está na 10ª posição, com 45 pontos.

