CT do Metalist, clube que jogou Matheus Peixoto, é bombardeado na Ucrânia durante ataque russo

O Centro de Treinamento do Metalist, em Kharkiv, virou alvo de bombardeios russos no último sábado (4). Nas imagens divulgadas nas redes sociais pelo meio-campista ucraniano Ruslan Malinovskyi, da Atalanta-ITA, é possível observar partes da academia destruídas pela explosão.

Ruslan Malinovskyi Meio-campista da Atalanta "A base de treinos do FC Metalist, em Kharkiv, foi ontem bombardeada por russos."

A equipe ucraniana é dona dos direitos federativos do atacante Matheus Peixoto, cedido por empréstimo ao Ceará, devido à suspensão do campeonato local após a invasão russa no território do leste-europeu. O atleta, de 26 anos, tem vínculo com o Alvinegro de Porangabuçu até o final da temporada.

O FC Metalist disputa a Persha Liha, equivalente à 2ª divisão, e liderava a competição até a paralisação.