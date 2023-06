CT do Icasa é furtado, chuteiras e tênis são levados e clube tem prejuízo de cerca de oito mil reais

O Icasa, clube de Juazeiro do Norte, foi vítima de um furto na madrugada deste sábado, (3). Os criminosos teriam levado chuteiras e tênis dos jogadores e o clube alviverde teve um prejuízo avaliado, aproximadamente, em oito mil reais.

O roupeiro da equipe foi o primeiro a chegar no clube e se deparou com o portão arrombado e cadeados no chão. O funcionário ainda disse que havia sandálias espalhadas pelo chão do clube, comprovando que criminosos invadiram o CT.

Segundo o presidente do Icasa, Aloísio Gregório, o clube já fez o boletim de ocorrência. Aloísio ainda disse que um dos criminosos foi identificado e que a polícia já trabalha na investigação do caso.