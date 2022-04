CSA x Bahia: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O CSA recebe o Bahia em jogo da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 19 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O CSA teve o duelo com o Criciúma, na primeira rodada, adiado para maio. A equipe vem de empate sem gols com o Ituano, na segunda rodada. A equipe está em 16º na competição.

O Bahia vai em busca de manter a sequência de 100% de aproveitamento na competição. A equipe soma seis pontos em dois jogos e está em primeiro na tabela.

ONDE ASSISTIR

SporTV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CSA: Marcelo Carné; Igor, Lucão, Werley e Ernandes; Geovane, Gabriel e Lourenço; Marco Túlio, Lucas Barcelos e Rodrigo Rodrigues (Bruno Mezenga). Técnico: Mozart.

BAHIA: Danilo Fernandes; Jonathan, Luiz Otávio, Didi e Matheus Bahia; Rezende, Patrick e Daniel; Marco Antônio, Vitor Jacaré e Davó. Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA

CSA X Bahia

Data e hora: 22/04, às 19 horas

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)