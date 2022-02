CSA anuncia atacante Osvaldo, ex-Fortaleza

O atacante Osvaldo tem novo clube. Após deixar o Fortaleza, o cearense foi anunciado pelo CSA na tarde desta quinta-feira (3). O clube alagoano deu as boas vindas ao jogador de 34 anos em suas redes sociais.

Osvaldo chega para substituir Clayton, que sofreu uma grave lesão no joelho e não tem previsão de retorno. O CSA tem como competições em 2022 a Copa do Nordeste,o Estadual, a Série B e a Copa do Brasil. O Mutange está no grupo A ao lado do Fortaleza na Copa do Nordeste e tem 3 pontos, na 2ª colocação.

No Leão

Osvaldo defendeu o Fortaleza nas últimas três temporadas. Ao todo, disputou 129 partidas, marcou com 14 gols e distribuiu 16 assistências. Porém, com a reformulação do elenco e cada vez menos espaço com o técnico Juan Pablo Vojvoda, o Tricolor do Pici decidiu não renovar o contrato dele nesta temporada.

Ao confirmar oficialmente a saída de Osvaldo no dia 4 de janeiro, o Fortaleza publicou um nota oficial destacando a importância dele para o clube e o presidente Marcelo Paz se pronunciou.

"É um momento muito difícil pra mim, como Presidente, pois é um atleta que eu o conheço desde criança, literalmente. Que é formado no Fortaleza e que participou de todo esse momento recente do clube em alto nível. […] Sem dúvidas, está entre os maiores atacantes da história do clube e que a gente agradece muito por tudo que ele fez. […] Ele cumpriu muito bem essa missão no Fortaleza - destacou o Presidente Marcelo Paz, após confirmada a saída do jogador.

