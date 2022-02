CSA-AL x Floresta: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O CSA-AL entra em campo nesta terça-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Floresta-CE, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

A equipe alagoana busca diminuir a desvantagem para o líder Fortaleza. Com três pontos, o CSA ocupa a 3ª colocação do Grupo A. O Floresta, por sua vez, figura na vice-lanterna do Grupo B, com apenas um ponto conquistado.

Para a partida, o técnico Mozart não poderá contar com o meio-campista William. O atacante Felipe Augusto, com suspeita de Covid, é dúvida para a partida. Pelo lado cearense, o técnico Ricardo Drubscky não terá à disposição o goleiro Douglas Dias (transição), o zagueiro Mailson (contaminado com a Covid-19), os volantes Thalisson e Rendel (ciclo vacinal incompleto) e o atacante Paulo Vyctor (lesão no tornozelo).

Antes do duelo contra os alagoanos, o Floresta realizou treino-tático, seguido de jogadas com bolas paradas, posicionamento e finalizações.

Ficha técnica | CSA-AL x Floresta-CE

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 08/02/2022 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Ledes José Coutinho Neto (BA)

Transmissão: Nordeste FC