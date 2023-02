Crystal Palace x Liverpool: confira horários, palpites e prováveis escalações

Crystal Palace e Liverpool se enfrentam neste sábado, (25), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece no estádio Selhurst Park, às 16h45.

As equipes chegam para o confronto em situações diferentes. O Liverpool ocupa a 8ª posição, com 35 pontos, 10 vitórias, cinco empates e sete derrotas. O Crystal Palace está em 12º lugar com 26 pontos, seis vitórias, oito empates e nove derrotas.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell; Doucouré e Sambi Lokonga; Olise, Ayew e Schlupp; Mateta. Técnico: Patrick Vieira

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Bajcetic; Salah, Gakpo e Núñez. Técnico: Jürgen Klopp

CRYSTAL PALACE X LIVERPOOL | FICHA TÉCNICA

Data: 25/02/2023

Horário: 16h45

Local: Selhurst Park

Árbitro: Darren England