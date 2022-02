Crystal Palace 0x1 Chelsea: fim de jogo

O Chelsea venceu Crystal Palace por 1 a 0 neste sábado (19), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League). O atacante marroquino Hakim Ziyech marcou o gol da vitória aos 43 minutos do 2º tempo, decretando o placar no estádio Selhurst Park.

Com o resultado, os Blues permaneceram na 3ª colocação, agora com 50 pontos. Já o Crystal Palace segue com 26, na 13ª posição na tabela.

Crystal Palace x Chelsea: saiba como foi o jogo

Crystal Palace x Chelsea

Local: St. Mary's Stadium, em Southampton.

St. Mary's Stadium, em Southampton. Data: sábado, 19 de fevereiro.

sábado, 19 de fevereiro. Horário : 12h (de Brasília).

: 12h (de Brasília). Árbitro: A. Madley.