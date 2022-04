Crystal Palace x Arsenal: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Arsenal vai até a casa do Crystal Palace para mais um jogo da Premier League. A partida será nesta segunda-feira (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Selhurst Park Stadium, em Londres.

Os visitantes vem de uma boa sequência, com cinco vitórias nos últimos seis jogos da competição. Caso vença, os Gunners podem se aproximar do Chelsea e se consolidar no G4.

Os donos da casa, no entanto, não devem facilitar. A partida deve ser equilibrada. No duelo do primeiro turno entre os times, a partida terminou com empate de 2 a 2.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi e Mitchell; Gallagher, Kouyate e Hughes; Eze, Mateta e Edouard. Técnico: Patrick Vieira.

Arsenal: Leno; Cedric, White, Gabriel e Tierney; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Martinelli; Lacazette. Técnico: Mikel Arteta.

FICHA TÉCNICA

Crystal Palace x Arsenal

Data e horário: 4/4/2022, às 16h (de Brasília)

Local: Selhurst Park Stadium, em Londres (ING)

