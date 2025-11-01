Diário do Nordeste
Cruzeiro x Vitória pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Cruzeiro entra em campo contra o Vitória
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Vitória se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste sábado (1º), às 16 horas, no Mineirão.

A Raposa está na 3ª colocação da Série A com 57 pontos e vem de empate com o Palmeiras em 0x0 fora de casa.

Já o Leão da Barra é o 17º com 31 pontos e vem de derrota para o Corinthians por 1x0.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO

Cássio, William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.  Técnico Leonardo Jardim


VITÓRIA

Thiago Couto, Raúl Cáceres, Neris, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira e Dudu; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.  Técnico Jair Ventura

Arbitragem

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (GO)
Var: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

