Cruzeiro x Sport: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cruzeiro e Sport entram em campo no Mineirão ás 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (28). A partida é um confronto direto na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Líder com 31 pontos, o time mineiro busca manter sua posição e abrir vantagem do segundo colocado, Vasco. Já o rubro-negro almeja voltar a vencer depois de quatro rodadas sem vitórias.

Onde assistir o jogo

A partida tem transmissão do Premiere.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Willian Oliveira, Neto Moura, Fernando Canesin, Geovane Jesus e Matheus Bidu; Rodolfo (Daniel Jr.) e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.

Sport: Mailson; Sander, Sabino, Thyere e Ewerthon; Fabinho, Bruno Matias e Thiago Lopes; Bill (Vanegas), Luciano Juba e Kayke. Técnico: Cesar Lucena (interino).

Ficha técnica | Cruzeiro x Sport

Data: 28 de junho de 2022

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza (ambos do RS)

Árbitro de vídeo - VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Onde assistir: Premiere