Cruzeiro x São Paulo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 22ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Cruzeiro recebe o São Paulo no Morumbis
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (30), em jogo pela 22ª rodada da Série A. O jogo será às 21h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Cabuloso é o 3º colocado com 41 pontos e vem de vitória diante do Internacional por 2x1 no Mineirão. Pela Copa do Brasil, venceu o Atlético/MG por 2x0 no meio de semana fora de casa.

Já o Tricolor Paulista é o 7º com 32 e vem de vitória diante do Atlético/MG por 2x0 no Morumbis.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere e Sportv.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO

Cássio, William, Fabrício Bruno (Jonathan Jesus), Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Christian e Matheus Pereira (Eduardo); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson.  Técnico: Leonardo Jardim

SÃO PAULO 

Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Patryck (Wendell); Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Wagner Reway (SC)

Jogada

