Cruzeiro x Rede Cuca pela Superliga de vôlei: veja horário e onde assistir

O Rede Cuca inicia 2023 com um duelo difícil na Superliga masculina de vôlei. A equipe vai enfrentar o Cruzeiro no primeiro jogo do returno nesta sexta-feira (6). O duelo será no Ginásio Poliesportivo do Riachão, em Contagem, Minas Gerais, às 19 horas (de Brasília). No primeiro duelo entre as equipes, ainda em 2022, o

Como chega o Rede Cuca?

Único representante nordestino na competição, o time cearense ainda não venceu no torneio e não marcou nenhum ponto. Ao todo, foram 10 jogos e apenas três sets vencidos. O grupo segue em busca de reverter a situação.

"Desde o começo do projeto estive muito confiante e ainda estou. Os resultados ainda não agradaram, principalmente a nós da comissão técnica. Sabemos que precisamos trabalhar e estamos trabalhando. O grupo está focado e empenhado em apresentar um melhor voleibol e, se Deus quiser, vamos conseguir", disse o técnico Marcelo Negrão.

O Rede Cuca retoma a temporada com uma série de baixas importantes. O líbero Caio Lessa e os centrais Victor Moreira e Frank Bastos sofreram lesões. Já o oposto Reynaldo Green está com chikungunya.

"A gente preza para que não aconteça para não prejudicar o trabalho, mas atletas de alto rendimento estão sempre tendo lesões. Isso faz com que outros atletas tenham oportunidades, como é o caso do Nairton, de entrar e jogar. Para isso, ele precisa se manter bem, treinar bem e na hora de jogar, apresentar o melhor voleibol e brigar pela titularidade", explicou Negrão.

Legenda: Cruzeiro é líder da Superliga masculina de vôlei. Foto: Divulgação/Cruzeiro

Como chega o Cruzeiro?

Líder da competição, o Cruzeiro soma 28 pontos e venceu 9 das 11 partidas disputadas. A equipe fechou o primeiro turno na ponta da tabela. O elenco retornou aos treinos no início da semana e encara o jogo como importante para iniciar bem o ano.

"Foi um período muito bom de descanso, pra recuperar as energias, e entrar em 2023 com tudo. Amanhã teremos um jogo importante, pra começarmos o ano com o pé direito, nessa crescente que o time vem tendo. Temos que aproveitar todos os jogos pra continuarmos evoluindo e crescendo sempre, já visando competições importantes que vêm pela frente, além da Superliga", disse o central Otávio.

ONDE ASSISTIR

SporTV

REDE CUCA

Levantadores: Uriarte, Rodrigo

Ponteiros: Carlos, Rodriguinho, López, Gabriel Vaccari

Opostos: Wallace, Oppenkoski

Centrais: Otávio, Lucão, Cledenilson, Guilherme

Líbero: Lucas Bauer, Lukinha

CRUZEIRO

Levantadores: Valentino Abreu e Guilherme Dias

Ponteiros: Reinaldo Outeiro, Yudi Luciano, Hevaldo André, Evandro Silva e Sérgio Gason

Opostos: Reynaldo Green e Nairton Silva

Centrais: Frank Bastos, Gabriel Mussi, Tiago Saunders e Mikael Moraes

Líbero: Raphinha Fonseca

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Rede Cuca

Data e hora: 06/01, às 19h (de Brasília)

Local: Ginásio Poliesportivo do Riachão, em Contagem (MG)