Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cruzeiro x Internacional pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 21ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Cruzeiro entra em campo pela Série A
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Internacional se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (23), em jogo pela 21ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Cruzeiro é o 3º colocado com 38 pontos e o Inter é o 12º com 24.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Prime Video

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: 

Cássio; Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

INTER 

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assuntos Relacionados

Jogada

Cruzeiro x Internacional pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 21ª rodada da Série A

Redação Há 26 minutos

Jogada

Red Bull Bragantino x Fluminense pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 21ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Figueirense x Floresta pela Série C: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 18ª rodada da Série C

Vladimir Marques 23 de Agosto de 2025
Pedro Raul marcou contra o Grêmio no primeiro turno do Brasileirão

Jogada

Grêmio x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Dois pontos separam as equipes na tabela de classificação no Brasileirão

Samuel Conrado 23 de Agosto de 2025
Matheus Pereira volante Fortaleza

Jogada

Fortaleza volta a contar com Matheus Pereira e Pochettino para enfrentar Mirassol

Jogadores deixaram o departamento médico e treinam com o restante do elenco

Brenno Rebouças 22 de Agosto de 2025

Jogada

Triatletas olímpicos e profissionais confirmam presença no Challenge Family Fortaleza

A cearense Vittoria Lopes e o paraense Danilo Pimentel estão confirmados na etapa cearense de um dos maiores circuitos de triathlon de longa distância do mundo

Redação 22 de Agosto de 2025