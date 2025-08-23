Cruzeiro x Internacional pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
Partida é válida pela 21ª rodada da Série A
Cruzeiro e Internacional se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (23), em jogo pela 21ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
O Cruzeiro é o 3º colocado com 38 pontos e o Inter é o 12º com 24.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Prime Video
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO:
Cássio; Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.
INTER
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.
Arbitragem
Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
