Cruzeiro x Grêmio: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 20h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil.

No jogo de ida, as duas equipes empataram em 1 a 1 na Arena do Grêmio. Bruno Rodrigues abriu o placar para o time mineiro e Luiz Suárez empatou com um golaço.

Na Série A, ambos estão no G6. O Grêmio em 5º com 14, e o Cruzeiro em 6º com 13.

Onde vai passar

O jogo passa na Amazon Prime Video

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Cruzeiro x Grêmio:

inter@

Prováveis Escalações

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa

GRÊMIO

Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; Fabio, Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Reinaldo; Luís Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Ficha técnica de Cruzeiro x Grêmio

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 20h (horário de Brasília), quarta-feira (31)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)