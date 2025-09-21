Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cruzeiro x Bragantino: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Cruzeiro recebe o Bragantino neste domingo
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta o Bragantino pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (21), às 20h30 (de Brasília). A partida será no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

A Raposa tem 47 pontos e está em 3º na Série A. Já o Massa Bruta, tem 31 pontos e está na 9ª colocação.

ONDE ASSISTIR

CazéTV e Premiere


PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: 

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Christian; Wanderson, Matheus Pereira e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.

BRAGANTINO: 

Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires, Gabriel e Jhon Jhon; Laquintana, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa (Thiago Borbas).  Técnico: Fernando Seabra.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Assuntos Relacionados

Jogada

Cruzeiro x Bragantino: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Santos x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Internacional x Grêmio: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A

Redação 21 de Setembro de 2025

Jogada

Sport x Corinthians: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro

Redação 21 de Setembro de 2025

Jogada

Flamengo x Vasco: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A

Redação 21 de Setembro de 2025
Max Verstappen comemora título da Fórmula 1

Jogada

Max Verstappen vence GP do Azerbaijão; brasileiro Gabriel Bortoleto é 11º

Líder Oscar Piastri (McLaren) sofreu um acidente na primeira volta

Redação 21 de Setembro de 2025