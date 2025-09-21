Cruzeiro x Bragantino: veja horário, onde assistir, palpites e escalação
Partida válida pela 24ª rodada da Série A
O Cruzeiro enfrenta o Bragantino pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (21), às 20h30 (de Brasília). A partida será no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
A Raposa tem 47 pontos e está em 3º na Série A. Já o Massa Bruta, tem 31 pontos e está na 9ª colocação.
ONDE ASSISTIR
CazéTV e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO:
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Christian; Wanderson, Matheus Pereira e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.
BRAGANTINO:
Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires, Gabriel e Jhon Jhon; Laquintana, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra.
Arbitragem
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)