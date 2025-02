Cruzeiro x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato mineiro.

Palpites

Onde Assistir

SporTV e Premiere.

Como chegam as equipes

A Raposa vem de empate no confronto com o América-MG em 1 a 1 e está na liderança do Grupo C, com 11 pontos. Se vencer, estará nas semifinais.

O Galo é o 3º colocado do Grupo A com 10 pontos, atrás de Betim (11) e Tombense (10). Por isso, vencer o clássico é fundamental, já que restam apenas duas rodadas para o fim da 1ª Fase.

Prováveis escalações

CRUZEIRO:

Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabricio Bruno e Kaiki Bruno (Marlon); Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Eduardo (Marquinhos); Dudu e Gabigol. Técnico: Wesley Carvalho (interino)

ATLÉTICO-MG:

Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Otávio (Gabriel Menino), Gustavo Scarpa e Bernard; Hulk e Deyverson. Técnico: Cuca



FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Atlético-MG

7ª rodada - Campeonato Mineiro

Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima