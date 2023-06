Cruzeiro tem desfalque de ex-Fortaleza para encarar o Leão; veja provável escalação

O volante Matheus Jussa é desfalque certo do Cruzeiro para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira (21), pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogador de 27 anos pertence ao Tricolor do Pici e está emprestado à Raposa até o final da temporada de 2023.

Pelo fato de ainda ter vínculo contratual com o Fortaleza, Jussa não poderá entrar em campo nesta quarta no Mineirão, onde as equipes jogam às 21h. Na atual temporada, o volante soma sete jogos disputados com a camisa do Cruzeiro.

RETORNO NA LATERAL

Enquanto não poderá contar com o volante Matheus Jussa, o treinador português Pedro Miguel Marques, o Pepa, terá à sua disposição o jovem lateral-esquerdo Kaiki, que retornou normalmente aos treinamentos com o restante do elenco do Cruzeiro.

O jogador de apenas 20 anos disputou a Copa do Mundo Sub-20 com a camisa da Seleção Brasileira, mas sentia dores no tornozelo direito, segundo o GE, e não estava treinando com o grupo. Kaiki, que soma seis jogos na temporada, volta a ficar à disposição de Pepa.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

Com Kaiki possivelmente no banco de reservas, Pepa deve levar a campo a seguinte equipe titular contra o Fortaleza: Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Machado (Wallisson), Mateus Vital e Neto Moura; Wesley, Gilberto e Bruno Rodrigues.

Com 14 pontos em dez rodadas, o Cruzeiro ocupa a nona colocação no Brasileirão. Apesar da mesma pontuação, o Fortaleza está duas posições abaixo, na 11ª colocação, por conta do número menor de vitórias (quatro do Cruzeiro contra três do Fortaleza).

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.