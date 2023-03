Cruzeiro negocia contratação de volante Richard Coelho, do Ceará

O Cruzeiro negocia a contratação do volante Richard Coelho, do Ceará. O atleta de 29 anos tem contrato até o fim de 2024, mas não se reapresentou para a atual temporada e ressaltou que não segue no clube após o rebaixamento para a Série B. A informação é do jornalista Samuel Venâncio.

A expectativa é de um acordo por empréstimo, com opção de compra. Richard chegou ao time de Porangabuçu para a temporada de 2022 e disputou 44 jogos, com três assistências.

Em dezembro, durante o podcast Arrasa Cats, do YouTube, o meio-campo confirmou a saída. "Não continuo. Tenho três ainda, mas lá não continuo. Também não sei ainda para onde vou. Logo vocês vão descobrir. Eu estava esperando meu empresário voltar da Copa para a gente resolver", declarou.

Reformulação do elenco

O Ceará sofreu uma perda financeira para a temporada de 2023 após o rebaixamento à Série B. Na última sexta-feira (3), o clube anunciou previsão orçamentária de R$ 89,1 milhões para o ano - em 2022, por exemplo, o montante daquele ano era estipulado em R$ 160 mi, queda de quase 50%.

Deste modo, o departamento de futebol negociou diversos jogadores e reconstruiu o plantel. Atletas com alto salário, como Vina e Lima, foram negociados no mercado para as equipes da Série A.