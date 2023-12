Cruzeiro é punido, mas terá torcida contra o Palmeiras; Coritiba recebe Corinthians sem público

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu Cruzeiro e Coritiba, denunciados por confusão no dia 11 de novembro, com quatro partidas sem torcida, seja como mandante, condição em que têm de jogar com portões fechados, ou como visitante, situação na qual ficam sem qualquer carga de ingressos. No caso dos cruzeirenses, a Primeira Comissão Disciplinar do STJD entendeu que já houve o cumprimento da sanção, pois o clube jogou de portões fechados contra o Vasco, no Mineirão, e não levou torcedores às partidas contra Fortaleza, Goiás e Botafogo.



A chance de uma punição maior ainda existe, já que a Procuradoria deve pedir recurso ao Pleno, possibilidade que também pode ser acionada pelos clubes. Caso ocorra a ampliação, a pena seria cumprida apenas no ano que vem. O último jogo do time mineiro na temporada, contra o Palmeiras, que deve pretende confirmar o título brasileiro em Belo Horizonte, terá torcida, conforme já havia sido indicado por uma decisão liminar na semana passada.



Decisão provisória

Depois que torcedores cruzeirenses e coxa-brancas protagonizaram uma batalha campal na Vila Capanema, onde o time paranaense mandou a partida na ocasião, o STJD emitiu uma Medida Inominada determinando a decisão provisória de proibir a presença de torcidas em jogos de ambos os clubes por no máximo 30 dias, até julgamento.

Na terça-feira passada, contudo, o vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, aceitou liberar a presença de público para jogos das equipes como mandantes, mas impôs restrições de acesso às torcidas organizadas e manteve o veto em duelos como visitantes.

Legenda: O Cruzeiro mandou a partida no Mineirão contra o Athletico/PR no dia 30 de novembro com torcida após decisão provisória da justiça desportiva Foto: Staff Imagens / Cruzeiro



O Cruzeiro aproveitou a decisão para ter a torcida de volta ao Mineirão na quinta-feira, durante o empate por 1 a 1 com o Athletico-PR. No jogo seguinte, fora de casa, com o Botafogo, domingo, não pôde levar torcida. Já o Coritiba, que jogou na quarta contra o Botafogo, no Couto Pereira, preferiu optar pelos portões fechados, pois haveria pouco tempo para organizar a venda de ingressos. Além disso, sabia que as partidas já disputadas sem torcida seriam deduzidas da pena que viria do julgamento do STJD.



Coxa sem torcida O Cruzeiro aproveitou a decisão para ter a torcida de volta ao Mineirão na quinta-feira, durante o empate por 1 a 1 com o Athletico-PR. No jogo seguinte, fora de casa, com o Botafogo, domingo, não pôde levar torcida. Já o Coritiba, que jogou na quarta contra o Botafogo, no Couto Pereira, preferiu optar pelos portões fechados, pois haveria pouco tempo para organizar a venda de ingressos. Além disso, sabia que as partidas já disputadas sem torcida seriam deduzidas da pena que viria do julgamento do STJD.

Diferentemente do Cruzeiro, que teve dois jogos atrasados disputados durante a paralisação do calendário para a Data Fifa, nos dias seguintes à confusão, o Coritiba não chegou a ter quatro partidas sem torcida. Teve apenas três, por jogará com o Couto Pereira vazio, na última rodada, quarta, contra o Corinthians.



Multas

O STJD também aplicou multas de R$ 40 mil ao Coritiba e de R$ 50 mil ao Cruzeiro. O time paranaense recebeu ainda multa de R$ 4 mil pelo arremesso de objetos no campo, enquanto o clube mineiro terá de pagar uma multa de R$ 1,4 mil pelo atraso no início e reinício da partida.