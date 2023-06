Cruzeiro demonstra interesse em Lucas Crispim

Adversário do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (20), o Cruzeiro demonstrou interesse no meia Lucas Crispim.

De acordo com a repórter Marta Negreiros, do Sistema Verdes Mares, "o time mineiro demonstrou interesse na contratação dele, mas ainda não houve proposta oficial". O time mineiro já demostrou interesse em Lucas Crispim em 2021 e 2022.

Renovação com o Leão

O meia tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2023 e a renovação com o clube ainda não está descartada. Na temporada, o jogador tem 17 partidas disputadas, 2 gols marcados e uma assistência.

Primeiro filho

Lucas Crispim anunciou na última segunda-feira (19), que ele e a influenciadora digital Vitória Bellato estão esperando o primeiro filho. Eles fizeram o anúncio com um post no Instagram.

“Agora somos três. No momento certo, Deus enviou nosso maior presente, mais uma benção de Deus nas nossas vidas! Filho(a), que você venha com muita saúde, e que Deus te livre de todo o mal. Papai e mamãe já te amam muito! Estamos ansiosos para a sua chegada e para te dar todo o amor do mundo”, escreveram.