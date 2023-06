Cruzeiro de Neymar terá tobogã gigante e simulador de fórmula 1 em navio; veja valores

O cruzeiro "Ney Em Alto Mar", criado pelo jogador Neymar, vai oferecer possibilidades de lazer como um parque aquático, com o maior toboágua em alto mar, um simulador de fórmula 1, mini boliche e cinema 4D. As informações estão no site oficial da atração e foram divulgadas pelo portal g1.

Neymar 'em alto mar'

O navio do tipo MSC Preziosa sai de Santos, em São Paulo, no dia 26 de dezembro, com destino a Búzios, no Rio de Janeiro, retornando à cidade paulista em 3 dias de viagem. Os pacotes custam a partir de R$ 5 mil.

É possível levar mais de 4 mil hóspedes na embarcação que pesa 139 mil toneladas. O navio conta com piscina de borda infinita, academia, SPA e vários restaurantes temáticos.

O MSC Preziosa também vai sediar o cruzeiro do cantor Daniel, com shows do Fábio Jr., Bruno & Marrone, Paula Fernandes.

Outros artistas também optaram pelo navio, como o cantor Alexandre Pires, além dos sertanejos Leonardo e Bruno & Marrone para a segunda edição do evento “maior cabaré do mundo em alto mar”.

Legenda: Maior toboágua em alto mar estará disponível para os passageiros Foto: Divulgação

Valores dos ingressos

Os preços para embarcar no "Ney Em Alto Mar" variam conforme a escolha dos passageiros. Existem 3 tipos de cabine: Interna sem janela (sem vista para o mar); Externa com janela (com vista para o mar); Externa com varanda (com vista para o mar).

Além disso, as cabines são divididas em duplas, triplas e quádruplas. No primeiro lote, considerando o pacote básico, uma cabine quádrupla interna sem janela custa 12 parcelas de R$ 358,33 por pessoa, além da taxa portuária de R$ 860.

Legenda: Alimentação faz parte dos pacotes disponíveis Foto: Divulgação

Ou seja, o pacote com menor valor sai por R$ 5.159,96. Caso opte por uma cabine dupla externa com varanda, o custo é de 12 parcelas de R$ 533,33, com a mesma taxa portuária, saindo por R$ 7.259,96.

Os valores incluem:

Cabine;

Todos os shows;

Espetáculos de teatro

Alimentação completa, com café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e buffet da madrugada.

As bebidas (alcoólicas ou não) e atrações, como cinema 4D e cassino, são pagas à parte.