Restando apenas quatro meses para Neymar estrear o projeto "Ney em Alto Mar", algumas modalidades de cabines já não estão mais disponíveis para a venda. Estão disponíveis apenas as cabines cujo preços variam de R$ 13 mil a R$ 28 mil. O espaço comporta duas a quatro pessoas, com ingresso para show, festas e alimentação, mas não está incluído no pacote algumas atrações do navio, como simulador de fórmula 1, cinema e bebidas.

Para a excursão foram anunciados show de comédia com artistas como Victor Sarro, amigo de Neymar. Atrações como Thiaguinho e Ludmilla são especulados pelos compradores do evento.

O navio conta também com piscina, boliche, esoaço kids, cassino, spa, além de restaurantes temáticos e pista de dança.

O MSC Preziosa, pesa 139 mil toneladas e comporta 4 mil hóspedes, além da tripulação.

VEJA FOTOS

Legenda: Cruzeiro de Neymar tem cabines de até R$ 28 mil e possui instalações luxuosas; veja fotos Foto: Reprodução/MSC

Legenda: Cruzeiro de Neymar tem cabines de até R$ 28 mil e possui instalações luxuosas; veja fotos Foto: Reprodução/MSC

Legenda: Cruzeiro de Neymar tem cabines de até R$ 28 mil e possui instalações luxuosas; veja fotos Foto: Reprodução/MSC

Legenda: Cruzeiro de Neymar tem cabines de até R$ 28 mil e possui instalações luxuosas; veja fotos Foto: Reprodução/MSC