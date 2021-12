Cruzeiro anuncia saída de técnico Vanderlei Luxemburgo

O Cruzeiro anunciou a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo nesta terça-feira (28). Através de nota oficial, o time afirmou que a saída do profissional e de toda a comissão tinha o objetivo de "adequar as contas à realidade orçamentária do clube".

A decisão partiu após análise da auditoria do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que efetuou a compra da instituição. A folha salarial do elenco, por exemplo, terá uma queda de investimento de 2021 para 2022 com foco na disputa da Série B do Brasileiro.

A reapresentação do elenco está marcada para o dia 4 de janeiro. Antes, a gestão tinha desligado Alexandre Mattos do cargo de diretor de futebol.

Confira nota oficial do Cruzeiro

"Desde a instauração de auditoria interna, o Comitê de Transição analisa todas as operações, procedimentos e contratos vigentes a fim de desenvolver uma gestão eficiente da SAF Cruzeiro.

Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada a não renovar com a atual comissão técnica. A nova equipe será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso. O Cruzeiro agradece imensamente a todos os profissionais pelos serviços prestados".