Cruzeiro anuncia português Leonardo Jardim como novo treinador

O Cruzeiro anunciou na manhã desta terça-feira (4), a contratação do treinador Leonardo Jardim. O novo comandante chegou para assumir o cargo deixado por Fernando Diniz, demitido no dia 27 de janeiro. O contrato do português vai até o final de 2026.



O técnico estava no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Durante sua passagem no clube, Jardim disputou 16 jogos, com 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Leonardo Jardim será o terceiro treinador português da história do clube mineiro. Paulo Bento, em 2019, e Pepa ,em 2023, foram os outros dois lusitanos a comandar o time celeste.



Na carreira, Jardim teve seu maior destaque como técnico do Mônaco da França, onde se sagrou campeão francês na temporada 2016-17. Ele também acumula passagens por Sporting, Olympiacos, Braga, Al-Hilal, entre outros.