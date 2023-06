Croácia x Espanha: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Croácia e Espanha entram em campo neste domingo (18), às 15h45 de Brasília, no Estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda, para decidir o campeão da Liga das Nações da UEFA.

Na semifinal, os Croatas eliminaram a Holanda com uma vitória por 4 a 2 na prorrogação, após empate de 2 a 2 no tempo normal.

Já os espanhois venceram a Itália por 2 a 1, com o gol decisivo saindo no fim da partida. A Espanha foi vice-campeã da última edição do torneio e espera fazer diferente na final deste ano.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por SporTV, ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Croácia: Livaković; Juranović, Vida, Šutalo e Perišić; Modrić, Kovačić e Brozović; Pašalić, Kramarić e Ivanušec. Técnico: Zlatko Dalic.

Espanha: Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte e Jordi Alba; Rodri e Merino; Asensio, Gavi e Ansu Fati; Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

CROÁCIA x ESPANHA | FICHA TÉCNICA

Competição: final da Liga das Nações da UEFA

Local: Estádio De Kuip, em Roterdã (HOL)

Data: 18/06/2023 (sábado)

Horário: 15h45 (de Brasília)