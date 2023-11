Croácia x Armênia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Croácia e Armênia entram em campo nesta terça-feira (21), às 16h45 de Brasília, no Estádio Maksimir, em Zagreb (CRO), para disputar a décima rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo D.

A Croácia ocupa atualmente a segunda colocação na tabela de classificação, com 13 pontos conquistados até o momento. Já a Armênia está na quarta posição do Grupo D, com oito pontos em sete rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV 4, Premiere e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Majer; Pasalic, Kramaric, Ivanusec. Técnico: Zlatko Dalić

Armênia: Cancarevic; Dashyan, Calisir, Voskanyan, Arutyunyan, Tiknizyan; Sevikyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan; Ranos. Técnico: Oleksandr Petrakov

CROÁCIA x ARMÊNIA | FICHA TÉCNICA

Competição: décima rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio Maksimir, em Zagreb (CRO)

Data: 21/11/2023 (terça-feira)

Horário: 16h45 (de Brasília)