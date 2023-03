Croácia renova com técnico Zlatko Dalic até 2026

Zlatko Dalic, técnico mais vitorioso da história do futebol da Croácia, finalista da Copa do Mundo de 2018, renovou seu contrato à frente da seleção do país até 2026, informou neste sábado a Federação Croata de futebol(HNS).

Além da final histórica em 2018, que perdeu para a França, Dalic levou a Croácia até o terceiro lugar no Mundial de 2022, depois de eliminar nas quartas de final o Brasil. O treinador assumiu o cargo em 2017 e elevou o patamar da seleção comandando a melhor geração do futebol croata, liderada pelo meia Luka Modric.

A Croácia também está classificada para as semifinais da Liga das Nações da Uefa, prevista para o próximo mês de junho.