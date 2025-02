Cristiano Ronaldo volta a defender Vini Jr. como melhor do mundo e critica Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo voltou a afirmar que Vinícius Jr. foi o melhor jogador do mundo em 2024. Em entrevista ao La sexta, o português, eleito cinco vezes melhor jogador do mundo, criticou a Bola de Ouro e defendeu o brasileiro, comparando a derrota de Vini Jr com as suas na premiação.

"Fiquei surpreso. Acho que ele (Vini Jr.) deveria ter ganho a Bola de Ouro. Mas não fiquei surpreso porque não há credibilidade (na premiação). Ele ganhou a Champions League, ele fez a diferença", disse Ronaldo.

Para Cristiano, a derrota de Vini para o espanhol Rodri foi injusta. O meio-campista levou a melhor na premiação, que acabou sendo ignorada pelo clube merengue, não tendo nenhum representante no evento de premiação. Em dezembro, o brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo pelo FIFA The Best.