Cristiano Ronaldo treina no CT do Real Madrid para manter físico enquanto avalia futuro; veja foto

O atacante Cristiano Ronaldo, de 37 anos, está realizando atividades físicas na Ciudad Real Madrid, em Valdebebas (ESP), após retornar do Catar com a eliminação de Portugal nas quartas de final para Marrocos. Sem clube, devido à rescisão contratual com o Manchester United durante a disputa do Mundial, o astro português escolheu o solo espanhol para manter a forma.

A presença de Cristiano Ronaldo no CT do Real Madrid levantou hipóteses de um possível retorno ao clube espanhol. No entanto, não há nada acertado entre as partes. O maior artilheiro da história do clube apenas realiza atividades físicas enquanto discute e avalia possibilidades para o futuro. Recentemente, o camisa 7 esteve especulado no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Conforme noticiado pela imprensa espanhola, apesar de estar no CT do Real Madrid, Cristiano Ronaldo não reencontrou ex-companheiros.

Pelo clube madridista, Cristiano Ronaldo atuou em 438 partidas, com 450 gols marcados. Ao todo, somou 15 títulos conquistados pelo Real Madrid, sendo quatro Champions League.

