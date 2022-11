Cristiano Ronaldo terá contrato rescindido pelo Manchester United, diz jornal

O Manchester United teria iniciado processo para rescindir o contrato de Cristiano Ronaldo. O astro português deu entrevista polêmica a um programa britânico e isso teria sido a gota d'água para o afastamento do jogador.

Ao programa "Piers Morgan Uncesored", na TV britânica, o jogador apontou que "algumas pessoas" tentaram forçar a saída dele do clube. Além disso, afirmou se sentir traído. O atual e o último técnicos do time, Erik Ten Hag e Ralph Rangnick, respectivamente, também foram alvos de críticas do atleta. A entrevista foi divulgada no último domingo.

Repercussão

Os donos do clube, os irmãos Glazer, o técnico Erik Ten Hag, além da diretoria teriam iniciado o processo para o desligamento do jogador, de acordo com o jornal "The Athletic".



O clube tem consultado advogados para ver as possibilidades de encerrar o vínculo do jogador português de maneira instantânea. O contrato de CR& vai até julho, fim da temporada. O "Daily Mail", também jornal inglês, também reiterou a informação.

Encerramento do contrato

O intuito do clube era encerrar o contrato sem pagar ao atleta o valor aproximado de 16 milhões de libras até o fim do contrato. O Daily Mail ainda afirma que os advogados do United acreditam que o português violou termos do contrato ao desrespeitar o clube em falas da entrevista ao jornalista Piers Morgan.

O Manchester United se pronunciou nesta sexta-feira e indicou que abrirá procedimentos internos para decidir os próximos passos diante do caso.

"Manchester United começou, nesta manhã, com os passos apropriados sobre a recente entrevista de Cristiano Ronaldo. Não faremos outros comentários até que o processo chegue ao fim."

