Cristiano Ronaldo se posiciona sobre rumores do futuro da sua carreira: "desrespeito por mim"

O atacante Cristiano Ronaldo, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, rompeu o silêncio e publicou, nas redes sociais, uma nota oficial sobre os rumores do futuro da sua carreira. O português garantiu manter o foco no trabalho e expressou indiginação com as notícias sobre um possível retorno ao Real Madrid.

Cristiano Ronaldo Atacante da Juventus "A forma frívola como o meu futuro está coberto na mídia é desrespeitosa com todos os clubes envolvidos nesses rumores, bem como com seus jogadores e funcionários."

Cristiano Ronaldo tem vínculo com a Juventus até o final da temporada. O atacante está na equipe italiana desde 2018, tendo anotado 101 gols e 20 assistências, em 133 jogos oficiais, além de ter conquistado duas vezes o Campeonato Italiano, duas vezes a Supercopa da Itália e uma vez a Copa da Itália.

Rumores sobre saída

Desde o anúncio do argentino Lionel Messi no Paris Saint-Germain, a imprensa europeia publica rumores sobre uma possível ida de Cristiano Ronaldo ao clube francês. Porém, nesta terça-feira (17), outros dois rumores ganharam às manchetes dos jornais.

De acordo com o "Corriere dello Sport", da Itália, o empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, estaria concentrado em tentar achar outros clubes para o astro português. Dentre as opções, estariam o Paris Saint-Germain e o Manchester City.

Confira à nota de Cristiano Ronaldo na íntegra:

"Quem me conhece sabe o quanto estou focado no meu trabalho. Menos conversa e mais ação, esse tem sido meu lema desde o início da minha carreira. No entanto, tendo em vista tudo o que foi dito e escrito recentemente, tenho que expor minha posição.

Mais do que o desrespeito por mim como homem e como jogador, a forma frívola com que o meu futuro é divulgado nos media é um desrespeito a todos os clubes envolvidos nestes boatos, bem como aos seus jogadores e staff. Minha história no Real Madrid foi escrita. Foi gravado. Em palavras e números, em troféus e títulos, em discos e em manchetes. Está no Museu do Estádio Santiago Bernabéu e também na mente de todos os torcedores do clube. E além do que conquistei, lembro que nesses nove anos tive uma relação de profundo carinho e respeito pelo “merengue afición”, um carinho e respeito que mantenho até hoje, e que sempre guardarei com carinho.

Sei que os verdadeiros torcedores do Real Madrid continuarão a me ter em seus corações e eu os terei no meu. Além deste episódio mais recente na Espanha, tem havido notícias e histórias frequentes que me associam a vários clubes de muitas ligas diferentes, sem que ninguém se preocupe em tentar descobrir a verdade real. Estou quebrando meu silêncio agora para dizer que não posso permitir que as pessoas continuem brincando com meu nome. Continuo focado na minha carreira e no meu trabalho, comprometido e preparado para todos os desafios que tenho que enfrentar. Todo o resto? Todo o resto é apenas conversa."

