Cristiano Ronaldo se estranha com Bruno Fernandes em concentração de Portugal; veja vídeo

Um vídeo da concentração da seleção de Portugal trouxe novos rumores sobre as polêmicas entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United. Na chegada do meia Bruno Fernandes, que também joga no time inglês, à equipe portuguesa, CR7 é ignorado pelo companheiro e depois busca cumprimentá-lo.

Nos últimos dias, o astro de 37 anos concedeu críticas à comissão técnica do United, além de ressaltar que ‘se sentia traído’ pelo clube. A insatisfação é por conta da perda da titularidade no time.

A direção da equipe lançou nota ressaltando que avalia as declarações e indicando multa ao atacante. Há o temor de que o ambiente externo impacte o foco de Portugal na Copa do Mundo.

Em busca da primeira conquista no Mundial do Catar, os portugueses estão no Grupo H, com Coreia do Sul, Uruguai e Gana. O torneio começa em 20 de novembro e se encerra em 18 de dezembro.

João Mário nega conflito

Na primeira entrevista da seleção de Portugal após a veiculação das imagens, o volante João Mário foi o encarregado de conversar com os jornalistas e negou qualquer animosidade dentro do elenco.

“Estive no vestiário nesse momento e vi as imagens. Foi uma brincadeira entre eles, curiosamente porque Bruno foi um dos últimos a chegar, e Cristiano perguntou se tinha vindo de barco. Foi uma brincadeira entre eles, eles jogam juntos”, afirmou em coletiva de imprensa nesta terça-feira (15).

A estreia no Mundial é no dia 24, contra Gana, às 13h (de Brasília). Os dois classificados da fase de grupos enfrentam representantes do Grupo H nas oitavas: Brasil, Camarões, Suíça ou Sérvia.